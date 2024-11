Ο Μπεν Γεντέρ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση και καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση με αναστολή

Ο πρώην αρχηγός της Μονακό, Γουισάμ Μπεν Γεντέρ, κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο στη Νίκαια της Γαλλίας, για σεξουαλική επίθεση και δέχθηκε διετή ποινή φυλάκισης.

Ένοχος για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης κρίθηκε ο Γουισάμ Μπεν Γεντέρ, στον οποίο και επιβλήθηκε ποινή διετούς φυλάκισης με αναστολή.

Ο Μπεν Γεντέρ μαζί με τον μικρότερο αδελφό του είχαν έρθει σε ερωτική επαφή με δυο νεαρές γυναίκες, οι οποίες υποστήριξαν πως δέχτηκαν σεξουαλική κακοποίηση και προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2023, με τον Μπεν Γεντέρ να τίθεται αρχικά υπό δικαστική επιτήρηση. Μάλιστα είχε καταθέσει εγγύηση ύψους 900 χιλιάδων ευρώ προκειμένου ν’ αφεθεί ελεύθερος από τις αστυνομικές αρχές.

Σημειώνεται δε, ότι ο Μπεν Γεντέρ είχε ισχυριστεί πως ήταν μεθυσμένος την ώρα του περιστατικού, ενώ είχε προτείνει να πάει σε κέντρο απεξάρτησης ούτως ώστε να αποφύγει την προφυλάκιση, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε.

Στις 15 Οκτωβρίου ο εισαγγελέας ζήτησε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων 18 μήνες με δοκιμαστική αναστολή. Τελικά, ο Γιουσάμ Μπεν Γεντέρ κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση, αλλά με αναστολή.

