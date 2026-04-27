Αθλητικά

Ο Μπούσης φώναξε συνθήματα του ΟΦΗ στην παρέλαση της ομάδας στο Ηράκλειο: «Το Κύπελλο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό»

Στιγμές χαράς για τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΟΦΗ
Ο Μιχάλης Μπούσης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του ΟΦΗ, συμμετέχοντας στην παρέλαση της ομάδας, για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Μιχάλης Μπούσης ανέβηκε -μαζί με τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ- στο ανοικτό πούλμαν για το Trophy Parade των Κρητικών και σήκωσε στον αέρα το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών παρασύρθηκε από τα συνθήματα του κόσμου και άρχισε να φωνάζει και εκείνος: “Εε, οο, το Κύπελλο το πήραμε στο Πανθεσσαλικό”, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη γιορτή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
75
66
44
37
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo