Ο Νεϊμάρ αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της Σάντος και έκλεισε τα αυτιά του

Η Φλουμινένσε κέρδισε 3-2 στην έδρα της Σάντος
Ο Νεϊμάρ
Ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι με τη Φλουμινένσε/ REUTERS/Thiago Bernardes

Ο Νεϊμάρ ήταν απογοητευτικός στην ήττα της Σάντος με 2-3 από τη Φλουμινένσε και οι φίλαθλοι των γηπεδούχων αποδοκίμασαν τον Βραζιλιάνο σταρ με τον ίδιο να αντιδρά.

Οι φίλαθλοι της Σάντος αποφάσισαν να γιουχάρουν τον Νεϊμάρ κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο να κάνει μία κίνηση στην οποία έκλεισε τα αυτιά του για να δείξει την δυσαρέσκειά του για τα σφυρίγματα σε βάρος του.

Ο 34χρονος σταρ έχασε 34 φορές την μπάλα στο παιχνίδι με τη Φλουμινένσε έχοντας 1/7 επιτυχημένες ντρίμπλες και ήταν από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές στην ήττα της Σάντος.

 

Η Σάντος είναι στην 15η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, μόλις έναν βαθμό πάνω από την 17η Κορίνθιανς, που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, μετά από 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Αθλητικά
