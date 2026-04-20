Ο Νεϊμάρ αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της Σάντος και έκλεισε τα αυτιά του

Ο Νεϊμάρ ήταν απογοητευτικός στην ήττα της Σάντος με 2-3 από τη Φλουμινένσε και οι φίλαθλοι των γηπεδούχων αποδοκίμασαν τον Βραζιλιάνο σταρ με τον ίδιο να αντιδρά.

Οι φίλαθλοι της Σάντος αποφάσισαν να γιουχάρουν τον Νεϊμάρ κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο να κάνει μία κίνηση στην οποία έκλεισε τα αυτιά του για να δείξει την δυσαρέσκειά του για τα σφυρίγματα σε βάρος του.

Ο 34χρονος σταρ έχασε 34 φορές την μπάλα στο παιχνίδι με τη Φλουμινένσε έχοντας 1/7 επιτυχημένες ντρίμπλες και ήταν από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές στην ήττα της Σάντος.

Neymar was accused of “blocking the noise” and ignoring fans after Santos’ defeat…



He responded on IG :

“People are taking it too far… this is really sad to deal with.”



He was just scratching his ear… pic.twitter.com/d8qBJinV5S — Fut Sheriff (@FutSheriff) April 20, 2026

Η Σάντος είναι στην 15η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, μόλις έναν βαθμό πάνω από την 17η Κορίνθιανς, που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, μετά από 12 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.