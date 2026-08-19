Αθλητικά

Ο Νεϊμάρ δάκρυσε βλέποντας την κόρη του να χορεύει μπαλέτο στη σκηνή

«Χαζομπαμπάς» ο Βραζιλιάνος σταρ που χόρεψε μαζί με άλλους μπαμπάδες και την κόρη του
Ο Νεϊμάρ
Ο Νεϊμάρ αγκαλιά με την κόρη του/ (AP Photo/Andre Penner)
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Ο Νεϊμάρ απολαμβάνει τις στιγμές και μακριά από τα γήπεδα, με την καριέρα του να οδηγείται στο τέλος της και συγκίνησε δείχνοντας μία πιο ανθρώπινη πλευρά στην παράσταση μπαλέτου της κόρης του, Μάβι.

Η κόρη του Νεϊμάρ συμμετείχε σε μία παράσταση μπαλέτου και όταν ο Βραζιλιάνος σταρ την είδε στην σκηνή δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αποδεικνύοντας την αγάπη που τρέφει για την κόρη του.

Το βίντεο με τον Νεϊμάρ να δακρύζει έχει κάνει το γύρο των social media με τους θαυμαστές του να χαίρονται που τον βλέπουν χαρούμενο και ευτυχισμένο και μακριά από τον αγωνιστικό χώρο.

Viral έχει γίνει και ο χορός του Νεϊμάρ μαζί με άλλους πατεράδες μπροστά στα μάτια της κόρης τους, που ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα της ή μάλλον το αντίθετο, μιας και ειδική στο μπαλέτο είναι η Μάβι και όχι ο Βραζιλιάνος παίκτης της Σάντος και πρώτος σκόρερ στην Εθνική Βραζιλίας.

Ο 34χρονος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών με τρεις διαφορετικές γυναίκες.

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