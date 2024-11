Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στη δράση μετά από έναν χρόνο και τραυματίστηκε ξανά

Ο Νεϊμάρ δεν πρόλαβε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη πέρυσι και τραυματίστηκε ξανά. Αυτή τη φορά, ευτυχώς, όχι σοβαρά.

Δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στα γήπεδα, ο Νεϊμάρ τραυματίσθηκε εκ νέου. Ο 32χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός έμεινε εκτός δράσης για έναν χρόνο (σ.σ. μετά από ρήξη χιαστού και μηνίσκου) κι επέστρεψε στην δράση στις 21 Οκτωβρίου στον αγώνα του Champions League Ασίας με την Αλ Αϊν. Ο Νεϊμάρ έπαιξε για περίπου 30 λεπτά κι έχασε μία καλή ευκαιρία για να σκοράρει.

Κι εχθές (4/11/2024) το βράδυ, φόρεσε για δεύτερη φορά -μετά τον τραυματισμό του- την φανέλα της Αλ Χιλάλ, για την αναμέτρηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με αντίπαλο την Εστεγκλάλ (σ.σ. 3-0 νίκη της ομάδας από την Σαουδική Αραβία).

Ο Νεϊμάρ αντικατέστησε στο 58ο λεπτό τον Αλ Χαμντάν, αλλά μετά από 29 λεπτά αγώνα, αποχώρησε τραυματίας μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα, με την κάμερα να τον «συλλαμβάνει» φανερά ενοχλημένο και προβληματισμένο.

Neymar injured again? Football is so cruel pic.twitter.com/vO8cQQKY21