Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην ποδοσφαιρική δράση μετά από 368 ημέρες

Μετά από μεγάλη προσπάθεια, ο Νεϊμάρ ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από ένα χρόνο και επέστρεψε στην ποδοσφαιρική δράση, μπαίνοντας αλλαγή σε ματς της Αλ Χιλάλ.

Η μεγάλη επιστροφή του Νεϊμάρ στο ποδόσφαιρο είναι γεγονός. Έναν χρόνο και τρεις μέρες μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου που υπέστη σε αγώνα της Εθνικής Βραζιλίας, ο 32χρονος επιθετικός επανήλθε στην ενεργό δράση, μπαίνοντας αλλαγή στην εκτός έδρας νίκη της Αλ Χιλάλ επί της Αλ Αΐν με 5-4 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League Ασίας.

Ο Βραζιλιάνος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 77′ του αγώνα, εν μέσω αποθέωσης απ’ τους συμπαίκτης του, αντικαθιστώντας τον Αλ Νταουσαρί, ο οποίος είχε σημειώσει χατ-τρικ.

Η Αλ Χιλάλ έχει πλέον 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στον ενιαίο δυτικό όμιλο του ασιατικού Champions League και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Welcome back, Neymar



The 32-year-old Brazilian returns to the pitch 12 months after suffering an ACL tear pic.twitter.com/clVdcXNs85