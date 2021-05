Κάτοικος Παρισίου θα συνεχίσει να είναι μέχρι το 2016 ο Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος σταρ υπέγραψε τελικά με την Παρί Σεν Ζερμέν και το μόνο που απομένει η ανακοίνωση μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 29χρονος άσος, ο οποίος παλαιότερα είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα του γαλλικού συλλόγου για ακόμη 5 χρόνια!

Όσον αφορά τις απολαβές του, αυτές θα φτάσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ θα έχει και έξτρα μπόνους εάν η Παρί κατακτήσει το Champions League.





Neymar has signed his new contract with Paris Saint-Germain, done and confirmed. 🇧🇷🏁



– Agreement extended until June 2026.

– Salary around €30m/season after taxes + add ons.

– ‘Huge bonus’ in case PSG will win the Champions League.

– Announcement planned.



Here we go ⏳🇫🇷