Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Νεκτάριος Τριάντης έβαλε μυθικό γκολ στο MLS και δάκρυσε

Ο διεθνής Έλληνας μέσος συγκινήθηκε μετά την γκολάρα που σημείωσε
Ο Νεκτάριος Τριάντης
REUTERS

Ο Νεκτάριος Τριάντης τρέλανε το MLS με το τρομερό γκολ που πέτυχε για τη Μινεσότα στο παιχνίδι με τη Νάσβιλ.

Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός χαφ ξεκίνησε μία κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή εξαπέλυσε έναν “κεραυνό”, στέλνοντας την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας, για να μειώσει προσωρινά σε 2-1 για τη Μινεσότα στην έδρα της Νάσβιλ.

Η ομάδα του Νεκτάριου Τριάντη δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας, αφού δέχθηκε και τρίτο γκολ.

Αξιοσημείωτος ο πανηγυρισμός του 23χρονου άσου, ο οποίος έδειξε τον ουρανό και έβαλε τα κλάματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
82
64
56
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo