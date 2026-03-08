Ο Νεκτάριος Τριάντης έβαλε μυθικό γκολ στο MLS και δάκρυσε

Ο Νεκτάριος Τριάντης τρέλανε το MLS με το τρομερό γκολ που πέτυχε για τη Μινεσότα στο παιχνίδι με τη Νάσβιλ.

Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός χαφ ξεκίνησε μία κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή εξαπέλυσε έναν “κεραυνό”, στέλνοντας την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας, για να μειώσει προσωρινά σε 2-1 για τη Μινεσότα στην έδρα της Νάσβιλ.

Η ομάδα του Νεκτάριου Τριάντη δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας, αφού δέχθηκε και τρίτο γκολ.

Nectarios Triantis from distance to put @MNUFC on the scoresheet



— Major League Soccer (@MLS) March 8, 2026

Αξιοσημείωτος ο πανηγυρισμός του 23χρονου άσου, ο οποίος έδειξε τον ουρανό και έβαλε τα κλάματα.