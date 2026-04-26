Ο Νικ Καλάθης έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Παρτιζάν

Σε προχωρημένες επαφές βρίσκονται Παρτιζάν και Νικ Καλάθης για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο 37χρονος πλέον διεθνής Έλληνας γκαρντ, Νικ Καλάθης, ήρθε στην Παρτιζάν μεσούσης της σεζόν, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα του Βελιγραδίου.

«Το απολαμβάνω εδώ. Αγαπώ αυτούς τους… τύπους, μου αρέσει να παίζω μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Ο προπονητής κι εγώ έχουμε μια εξαιρετική σχέση, οπότε θα χαιρόμουν πολύ να επιστρέψω την επόμενη σεζόν», είχε δηλώσει στις αρχές Απριλίου ο Νικ Καλάθης.

Όπως αποκαλύπτει η σερβική ιστοσελίδα “meridiansport.rs”, το ενδιαφέρον για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του έμπειρου Έλληνα πλέι μέικερ και της Παρτιζάν είναι αμοιβαίο.

Ο τεχνικός της ομάδας του Βελιγραδίου έδωσε το «πράσινο φως» για την παραμονή του Καλάθη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο πρώην παίκτης των Παναθηναϊκού, Μπαρτσελόνα, Φενερμπαχτσέ και Μονακό θα φορά την ασπρόμαυρη φανέλα της Παρτιζάν και τη σεζόν 2026-27.