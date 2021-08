Ο Νικ Κύργιος εμφανίστηκε στο «The Voice» της Αυστραλίας, για να συμπαρασταθεί στην αδερφή του, Χαλιμά, που συμμετείχε στον γνωστό διαγωνισμό τραγουδιού και “φούντωσε” της φήμες για τη σχέση του με τη διάσημη τραγουδίστρια, Ρίτα Όρα.

Η Βρετανίδα -με καταγωγή από το Κόσοβο- είναι μεταξύ των κριτών στο εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα και όταν είδε μπροστά της τον Ελληνοαυστραλό τενίστα δεν μπορούσε να κρύψει το χαμόγελό της. Στη συνέχεια ρωτήθηκε μάλιστα αν της αρέσει το τένις και απάντησε “Μου αρέσει τώρα” ρίχνοντας ακόμη περισσότερο… λάδι στη φωτιά, για τα δημοσιεύματα που τους θέλουν “ζευγάρι”.

Ο Κύργιος πάντως “έκλεψε” την παράσταση από την αδερφή του, η οποία τραγούδησε εξαιρετικά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, ενώ… έριξε και φοβερή ατάκα όταν κλήθηκε να σχολιάσει την προσπάθεια της Χαλιμά. “Μόλις γύρισα από το Σίδνεϊ και την έχασα”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

“I missed it” @NickKyrgios drops in just in time for Halimah’s performance. 😄 #TheVoiceAU pic.twitter.com/FsKPRbBW5y