Ο Νικ Κύργιος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σε κόντρα, μετά το επεισοδιακό παιχνίδι τους στο Wimbledon.

Κύργιος και Τσιτσιπάς ανταλλάζουν… καρφιά όποτε τους δοθεί η ευκαιρία, με τον Ελληνοαυστραλό να επαναφέρει την κόντρα του με τον Έλληνα τενίστα στον… αφρό.

Ο Νικ Κύργιος θα αγωνιστεί στην Ουάσινγκτον με τον Τζακ Σοκ σε αγώνες double και βρήκε την αφορμή να “καρφώσει” τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Θα αγωνιστώ με τον Τζακ Σοκ σε doubles στην Ουάσινγκτον. Είχα παρτενέρ τον Στέφανο Τσιτσιπά το 2019, δεν μπορεί να πάει χειρότερα», δήλωσε ο Κύργιος.

Kyrgios: “I am going to play doubles with Jack Sock in Washington. I have had Stefanos (Tsitsipas) as a partner there in 2019, so can’t get much worse than that.” 😥