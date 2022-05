Ο Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς ψηφίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP της κανονικής διάρκειας του NBA και διαδέχθηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα δικά του δύο σερί τρόπαια.

Έγινε μάλιστα και μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος παίκτης στην ιστορία του NBA, που αναδεικνύεται πιο πολύτιμος παίκτης του πρωταθλήματος, μετά τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιόκιτς έγινε επίσης ο πέμπτος σέντερ όλων των εποχών που παίρνει το βραβείο του MVP για πάνω από μία φορές, μετά τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Μπιλ Ράσελ και Μόζες Μαλόουν.

Ο διεθνής Σέρβος είχε φέτος με τους Νάγκετς, 27.1 πόντους, 13.8 ριμπάουντ, 7.9 ασίστ, 1.5 κλεψίματα και 1 τάπα ανά 33.5 λεπτά σε 74 αγώνες, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του, ούτε στο δεύτερο γύρο των play off του NBΑ, έχοντας τραυματίες και δύο από τους καλύτερους συμπαίκτες του, τους Τζαμάλ Μάρεϊ και Πόρτερ Τζούνιορ.

