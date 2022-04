Ο Νίκολα Γιόκιτς οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη επί των Γκρίζλις (122-109), με την ομάδα του Ντένβερ να “κλειδώνει” τη συμμετοχή της στα play off του NBA. ¨Εγραψε.. ιστορία ο Σέρβος “ψηλός”.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 35 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει σε μια σεζόν 2.000+ πόντους, 1.000+ ριμπάουντ και 500+ ασίστ.

Με 27.1 πόντους ανά αγώνα, 13.8 ριμπάουντ και 7.9 ασίστ, ο Νίκολα Γιόκιτς οδήγησε για ακόμη μια χρονιά τους Νάγκετς στην post season.

Θυμίζουμε ότι ο Σέρβος “ψηλός” των Νάγκετς (σ.σ. τράβηξε τα… βλέμματα με την κόκκινη κορδέλα που φόρεσε στο κεφάλι) αναδείχθηκε την περασμένη σεζόν MVP της regular season του NBA.

👏 Nikola Jokic receives a standing ovation in Denver after becoming the first player in NBA History with 2K points, 1K rebounds, and 500 assists in a season. pic.twitter.com/ef8YrkkMDL