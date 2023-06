Ο Νίκολα Μίροτιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο, σε μια μεταγραφή βόμβα από την ιταλική ομάδα.

Ο Μίροτιτς δεν θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα, με τον 32χρονο μπασκεμπολίστα να συνεχίζει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία.

Ο πρώην παίκτης των Σικάγο Μπούλς, Μιλγουόκι Μπακς και Νιου Όρλεαν Πέλικανς, μετά τις απογοητευτικές του εμφανίσεις στο πρόσφατο Final Four της Euroleague, στο οποίο η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης, είχε πρόταση από τους «μπλαουγκράνα» με χαμηλότερες αποδοχές, κάτι το οποίο ο ίδιος δεν το είδε με καλό μάτι.

Κάπως έτσι στο… κόλπο μπήκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία με μια αστρονομική πρόταση(οι όροι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί) απέσπασε το ναι του Μίροτιτς, με τον ίδιο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία.

DONE DEAL: Olimpia Milano has an agreement with Nikola Mirotic