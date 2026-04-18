Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος διέλυσε τον Σμιτς και βρέθηκε στην κορυφή του Top 10 της Euroleague

Επικό κάρφωμα του Έλληνα φόργουορντ πάνω στον Λετονό ψηλό της Εφές
Γαλανόλευκο χρώμα είχε το Top 10 της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βρίσκεται στην κορυφή με το τρομερό κάρφωμά του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές Αναντολού.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συνδύασε την ουσία με το θέαμα στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague, αφού αναδείχθηκε MVP με 24 πόντους (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές), ενώ πρωταγωνίστησε και στη φάση της αγωνιστικής.

Το εντυπωσιακό του κάρφωμα με τα δύο χέρια πάνω στον Σμιτς κέρδισε την πρώτη θέση στο Top-10 των κορυφαίων φάσεων της 38ης αγωνιστικής της Euroleague.

