Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος διέλυσε τον Σμιτς και βρέθηκε στην κορυφή του Top 10 της Euroleague

Γαλανόλευκο χρώμα είχε το Top 10 της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βρίσκεται στην κορυφή με το τρομερό κάρφωμά του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές Αναντολού.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συνδύασε την ουσία με το θέαμα στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague, αφού αναδείχθηκε MVP με 24 πόντους (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 6/6 βολές), ενώ πρωταγωνίστησε και στη φάση της αγωνιστικής.

Highlights incoming!



Don’t miss the Top 10 Plays from Round 38 action



Top Plays of the Round I @etihad pic.twitter.com/xG8aEIPUxs — EuroLeague (@EuroLeague) April 18, 2026

Το εντυπωσιακό του κάρφωμα με τα δύο χέρια πάνω στον Σμιτς κέρδισε την πρώτη θέση στο Top-10 των κορυφαίων φάσεων της 38ης αγωνιστικής της Euroleague.