Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έγραψε ιστορία στην GBL με τα 12 εύστοχα τρίποντα στο Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

Κορυφαία επίδοση στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ από τον Ρογκαβόπουλο
Ο Ρογκαβόπουλος κόντρα στον Πανιώνιο (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Ρογκαβόπουλος κόντρα στον Πανιώνιο (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EIROKINISSI)

O Παναθηναϊκός “διέλυσε” με 110-66 τον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική της GBL, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να γράφει ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ευστοχώντας σε 12 τρίποντα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, αλλά και γενικότερα στην GBL, αφού τελείωσε το ματς με 40 πόντους, έχοντας 12/19 τρίποντα κόντρα στον Πανιώνιο.

Τα 12 εύστοχα τρίποντα του διεθνούς φόργουορντ είναι έτσι η νέα καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα, με τον Ρογκαβόπουλο να αφήνει πίσω του το προηγούμενο ρεκόρ των Στίβεν Γκρέι του Περιστερίου, Μπάνε Πρέλεβιτς του ΠΑΟΚ και Σέιν Χιλ της Νήαρ Ηστ, που όλοι είχαν από 10.

Εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι μέχρι σήμερα, ο Ρογκαβόπουλος είχε 2/17 τρίποντα με τον Παναθηναϊκό στην GBL.

