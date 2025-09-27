Αθλητικά

Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο ανέλαβε τη Γουέστ Χαμ με στόχο την παραμονή στην Premier League

Δεν έμεινε για καιρό χωρίς δουλεία ο Πορτογάλος
Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο
Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ/ REUTERS/David Klein

Ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο που πρόσφατα απομακρύνθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει τη Γουέστ Χαμ, με στόχο να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα των Λονδρέζων στην Premier League.

Η Γουέστ Χαμ βρίσκεται στη 19η θέση της Premier League με μόλις 3 βαθμούς μετά από πέντε παιχνίδια και ευελπιστούν ότι ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο θα τους βοηθήσει να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία και να παίξουν πιο ελκυστικό και άμεσο ποδόσφαιρο.

Ο Πορτογάλος αναλαμβάνει τα «σφυριά» στην πιο δύσκολη κατάσταση που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια και έχει δύσκολο έργο αναμόρφωσης των Λονδρέζων.

