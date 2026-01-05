Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Ένωση που έφτιαξε ο ίδιος: «Δεν μου αρέσει το πώς παρουσιάζεται η εικόνα μου»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών και με ανάρτησή του, αποκάλυψε τον λόγο της απόφασής του.

Πρόκειται για έναν οργανισμό που ο ίδιος ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ιδρύσει το 2020 μαζί με τον Βάσεκ Ποσπίσιλ.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω πλήρως από την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών. Αυτή η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται η φωνή και η εικόνα μου.

Είμαι περήφανος για το όραμα που μοιραστήκαμε ο Βάσεκ κι εγώ όταν ιδρύσαμε την PTPA, δίνοντας στους παίκτες μια ισχυρότερη και ανεξάρτητη φωνή, ωστόσο έχει καταστεί σαφές ότι οι αξίες και η προσέγγισή μου δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με τη σημερινή κατεύθυνση του οργανισμού.

Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στο τένις μου, στην οικογένειά μου και στη συνεισφορά μου στο άθλημα με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και την ακεραιότητά μου. Εύχομαι στους παίκτες και σε όλους όσοι εμπλέκονται κάθε επιτυχία στις μελλοντικές τους προσπάθειες, αλλά για μένα αυτό το κεφάλαιο πλέον έχει κλείσει», τόνισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.