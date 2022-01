Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχει σιγουρέψει τη συμμετοχή του στο Australian Open, ωστόσο συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου προπονήθηκε σήμερα (11/1) για δεύτερη φορά στη Rod Laver Arena με κλειστές πόρτες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς δικαιώθηκε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο, ωστόσο τον τελευταίο λόγο έχει ο υπουργός μετανάστευσης της Αυστραλίας Άλεξ Χοκ, που θα αποφασίσει μέχρι αύριο για το αν θα ακυρώσει εκ νέου τη βίζα του.

Δείτε ένα πλάνο από την προπόνηση του Νόβακ Τζόκοβιτς:

JUST IN: Novak Djokovic hitting on Rod Laver Arena #AusOpen @wwos @9NewsAUS pic.twitter.com/dglLUnjfmE