Ο Ντανιέλ Ποντένσε επιστρέφει στον Ολυμπιακό – Σκάει νέα μετεγγραφική «βόμβα» στους Πειραιώτες

Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι προ των πυλών. Ο Πορτογάλος εξτρέμ προβάρει ξανά τα ερυθρόλευκα, μετά από ένα χρόνο απουσίας!

Σύμφωνα με τα Μέσα στη Σαουδική Αραβία, ο Ντάνιελ Ποντένσε αποχωρεί από την Αλ Σαμπάμπ και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν συμφωνήσει εδώ και ημέρες με τον Ίβηρα μεσοεπιθετικό, αλλά πλέον τα βρήκαν σε όλα και με την Αλ Σαμπάμπ και ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα, για περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον Ολυμπιακό!

Στη συμφωνία μάλιστα του Ολυμπιακού με την Αλ Σαμπάμπ έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό. Οι πληροφορίες από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έγραψε 115 συμμετοχές, με 28 γκολ και 27 ασίστ στο ενεργητικό του.βΟ Ντανιέλ Ποντένσε ήταν καταλυτικός στην κατάκτηση του ιστορικού τροπαίου του Conference League, ενώ με τους ερυθρόλευκους είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα (2020).

Συνολικά στην καριέρα του, με τις φανέλες Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γουλβς, Αλ Σαμπάμπ κα Μορεϊρένσε, έχει 382 παιχνίδια σε επίπεδο συλλόγων, με 60 γκολ και 69 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ έχει μια συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.