Ο Ντανιέλ Ποντένσε έρχεται τη Δευτέρα στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε έρχεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Αθήνα για τους νταμπλούχους Ελλάδας το μεσημέρι (14:00) της Δευτέρας (9/1/2025).

Ο Ποντένσε γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, γι’ αυτό και θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, με τον Μεντιλίμπαρ να τον βάζει, φυσικά, στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.