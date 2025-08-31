Αθλητικά

Ο Ντανιέλ Ποντένσε έρχεται τη Δευτέρα στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος εξτρέμ επιστρέφει για δεύτερη φορά στον Πειραιά
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ντανιέλ Ποντένσε στον Ολυμπιακό.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε έρχεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Αθήνα για τους νταμπλούχους Ελλάδας το μεσημέρι (14:00) της Δευτέρας (9/1/2025).

Ο Ποντένσε γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, γι’ αυτό και θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, με τον Μεντιλίμπαρ να τον βάζει, φυσικά, στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Champions League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Το «σοκ» του Παναθηναϊκού και το 2/2 από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Η βαθμολογία της Super League, οι φάσεις και όλα τα γκολ
Οι γκέλες από Παναθηναϊκό - Άρη και τα "τρίποντα" των Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Newsit logo
Newsit logo