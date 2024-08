Ο Ντάνιελ Ποντένσε κοντά στην Αλ Σαμπάμπ της Αραβίας σύμφωνα με δημοσιεύματα

Ο Ντάνιελ Ποντένσε φέρεται να βρίσκεται κοντά στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος.

Το σίριαλ του Ντάνιελ Ποντένσε για τον Ολυμπιακό συνεχίζεται, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν να αντιμετωπίσουν και την Αλ Σαμπάμπ. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, η Γουλβς στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Σαουδάραβες, προκειμένου ο Πορτογάλος να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Μέσης Ανατολής.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ίδιος ο παίκτης είναι θετικός στην μετακίνηση, με την υπόθεση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Advanced talks between #AlShabab and #Wolves for Daniel #Podence.



The 2 clubs are discussing small details to finalize the agreement.



The 🇵🇹 RW already gave his approval for the move: there is confidence to close positively the transfer soon. #Transfers pic.twitter.com/j9139WG8dc