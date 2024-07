Ο Ντάνιελ Τάις που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς

Ο Ντάνιελ Τάις θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νιου Όρλεν Πέλικανς, με τον Γερμανό μπασκετμπολίστα που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο ΝΒΑ.

Ο Ντάνιελ Τάις θα είναι παίκτης των Νιου Ορλίνς Πέλικανς τη νέα σεζόν, με τον ίδιο παρότι ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται για μια ακόμη σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Γερμανός σέντερ και κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική ομάδα της χώρας του το 2023, ήρθε σε συμφωνία με τη Νέα Ορλεάνη, ενισχύοντας τη γραμμή ψηλών των Πέλικανς, η οποία έχασε βάθος μετά την αποχώρηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας για τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο Τάις έχει μέσο όρο καριέρας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 7,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 373 αναμετρήσεις με τους Μπόστον Σέλτικς, Σικάγο Μπουλς, Χιούστον Ρόκετς, Ιντιάνα Πέισερς και Λος Άντζελες Κλίπερς.

Free agent C Daniel Theis has agreed on a one-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Theis, who’s entering his eighth NBA season, will lead Germany into the Summer Olympics. pic.twitter.com/fhOkSAHzoe