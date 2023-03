Ο Ρώσος Ντανιίλ Μεντβέντεφ υπέταξε με 6-4, 6-4 το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, υποχρεώνοντας τον Σέρβο στην πρώτη του ήττα στο 2023, στα ημιτελικά του τουρνουά ATP 500 στο Ντουμπάι.

Ο πρόσφατος θριαμβευτής του Australian Open, με το οποίο έφτασε τους 22 τίτλους σε Γκραν Σλαμ, είδε επίσης το αήττητο σερί των 20 νικών του να ολοκληρώνεται απέναντι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Μεντβέντεφ θα αντιμετωπίσει στον τελικό του τουρνουά τον συμπατριώτη του, Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Σάσα Ζβέρεφ με 2-0 σετ.

