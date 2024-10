Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πέρασε στους «16» της Σανγκάης, στην αναμονή ο Στέφανος Τσιτσιπάς λόγω βροχόπτωσης

Δύσκολη πρόκριση για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στους “16” του Shanghai Masters. Με ανατροπή (2-1) η νίκη του επί του Ματέο Αρνάλντι. Ο Ρώσος θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο το νικητή του Στέφανος Τσιτσιπάς – Αλεξάντρε Μίλερ, με την βροχόπτωση να έχει φέρει πρόβλημα στα ματς που γίνονται στο ανοικτό court.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προκρίθηκε στους «16» του τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 που διεξάγεται στη Σανγκάη. Ο Ρώσος τενίστας, ο οποίος είναι Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, κατέβαλε την αντίσταση του Ιταλού Ματέο Αρνάλντι με 5-7, 6-4, 6-4, σε αναμέτρηση για τη φάση των «32» της διοργάνωσης, και πήρε το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο.

Εκεί ο 28χρονος Μεντβέντεφ θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος είναι Νο 12 στον κόσμο, και του Γάλλου Αλεξάντρ Μιλέρ (Νο 74).

