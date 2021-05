Ο Νταβίντ Ντε Χέα ήταν ο… μοιραίος ποδοσφαιριστής για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League κόντρα στη Βιγιαρεάλ, καθώς αστόχησε στο 11ο πέναλτι της ομάδας του και στοίχισε το τρόπαιο από τους “κόκκινους διαβόλους”.

Η αναποτελεσματικότητά του κάτω από την εστία στα πέναλτι ήταν όμως αυτή που έγινε viral μετά τον αγώνα, καθώς ο Ισπανός φαίνεται ότι δεν το… έχει καθόλου με τα χτυπήματα από τη “βούλα”. Μαζί και με τα παιχνίδια με την Εθνική Ισπανίας, ο Ντε Χέα έχει δεχθεί 40 σερί πέναλτι σε όλες της διοργανώσεις, δημιουργώντας ένα πραγματικά απίστευτο αρνητικό ρεκόρ.

Αυτό είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα, να γίνει “στόχος” στο twitter, όπου όλος ο κόσμος τον… τρόλαρε για την ανικανότητά του αυτή, ακόμη και με το Casa De Papel. Ο Professor φέρεται να έχει σχεδιάσει το ιδανικό κόλπο για τη Βιγιαρεάλ, λέγοντας στον Ρούλι να δεχθεί 10 πέναλτι. “Μα έτσι θα γίνουν νικητές” αποφαίνεται στη συνέχεια ο γκολκίπερ της ομάδας, για να πάρει την απάντηση του “Καθηγητή”: “Εκεί θα αναλάβει ο Ντε Χέα”.

