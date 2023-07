Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ λίγο έλειψε να πέσει κάτω εξαιτίας της βροχής, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Λιονέλ Μέσι από την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παραλίγο να κλέψει την παράσταση για λάθος λόγο στην παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι από την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος της εκδήλωσης, καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τη Φλόριντα και λίγο έλειψε να κάνουν τη… ζημιά και στον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Καθώς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο, έχασε την ισορροπία του και γλίστρησε. Ωστόσο, ο Μπέκαμ κατάφερε να βρει την ισορροπία του γρήγορα, με τις κάμερες να προλαβαίνουν να απαθανατίσουν τη στιγμή.

Δείτε το βίντεο:

David Beckham almost fell while walking on stage to introduce Lionel Messi.



A literal mess, this unveil coverage and situation. 😬



🎥 @MLS, via @sluggahjells pic.twitter.com/c1j58wtsca