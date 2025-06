Ο Ντεμπελέ πήρε από τον Μέσι ακόμα και το σορτσάκι του

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ εξέφρασε έμπρακτα τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, μετά το τέλος του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ίντερ Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ συνάντησε τον Λιονέλ Μέσι μετά τη συντριβή με 4-0 της Ίντερ Μαϊάμι από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Γάλλο εξτρέμ να ζητάει τη φανέλα του Αργεντινού θρύλου και πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Ο Ντεμπελέ φρόντισε να αποκτήσει όλο το σετ του 38χρονου, δηλαδή το σορτσάκι και τα παπούτσια!

Dembélé on IG: How nice to see you again, Messi. The best player of all time. I hope you continue to make history with Inter Miami as you did in the Club World Cup. pic.twitter.com/FjZjm7X988