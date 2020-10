Ο Ντιλέινι βρήκε τη… λύση για τη Euroleague: “Μόνος τρόπος τα 10ήμερα συμβόλαια”

Η Euroleague αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα λόγω του κορονοϊού κι η απόφασή της να μηδενίσει σε δύο παιχνίδια τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, έχει ήδη δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις.

Κάτι αντίστοιχο φαίνεται ότι θα γίνει και με το παιχνίδι Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός, με τη διοργάνωση να βρίσκεται πια στα… σχοινιά για τη συνέχισή της χωρίς παρατράγουδα. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη πάντως, ο Μάλκομ Ντιλέινι της Αρμάνι Μιλάνο φαίνεται ότι έχει βρει τη λύση.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε ότι είναι “μονόδρομος” πια, να αρχίσουν να υπογράφουν οι ομάδες 10ήμερα συμβόλαια με παίκτες, ώστε να έχουν πάντα το απαραίτητο ρόστερ των 8 παικτών, που απαιτούνται για να διεξαχθούν οι αγώνες.

«Οι παίκτες θα αρχίσουν να παίρνουν 10ήμερα συμβόλαια και εδώ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος», έγραψε ο Ντιλέινι στο twitter, προκρίνοντας ουσιαστικά μία πρακτική που συνηθίζεται αρκετά στην πατρίδα του και το NBA.

Players about to start getting 10 day contracts over here… it’s the ONLY way 🥴