Αθλητικά

Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε για τη Γουέστ Χαμ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

«Απάντησε» στο γκολ του Σίλβα ο Έλληνας αμυντικός ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τη Γουέστ Χαμ
Ο Μαυροπάνος πανηγυρίζει με τον Μπισάκα / Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Τρομερή περίοδος για τον Ντίνο Μαυροπάνο, αφού μετά το πέναλτι πρόκρισης για τη Γουέστ Χαμ στο Κύπελλο Αγγλίας, κατάφερε να σκοράρει και κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ισοφάρισε το παιχνίδι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Μάντσεστερ Σίτι, με ωραία κεφαλιά μετά από κόρνερ, στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης της Premier League.

Οι “Πολίτες” είχαν ανοίξει το σκορ τέσσερα λεπτά νωρίτερα με τον Μπερνάντο Σίλβα, αλλά το γκολ του Έλληνα αμυντικού οδήγησε στο ισόπαλο 1-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Ευθύνη στο γκολ του Μαυροπάνου έχει πάντως και ο τερματοφύλακας της Σίτι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
71
69
53
51
Newsit logo
Newsit logo