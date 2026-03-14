Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε για τη Γουέστ Χαμ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Τρομερή περίοδος για τον Ντίνο Μαυροπάνο, αφού μετά το πέναλτι πρόκρισης για τη Γουέστ Χαμ στο Κύπελλο Αγγλίας, κατάφερε να σκοράρει και κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ισοφάρισε το παιχνίδι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Μάντσεστερ Σίτι, με ωραία κεφαλιά μετά από κόρνερ, στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης της Premier League.

Οι “Πολίτες” είχαν ανοίξει το σκορ τέσσερα λεπτά νωρίτερα με τον Μπερνάντο Σίλβα, αλλά το γκολ του Έλληνα αμυντικού οδήγησε στο ισόπαλο 1-1 του πρώτου ημιχρόνου.

GOAL: KONSTANTINOS MAVROPANOS HAS EQUALIZED FOR WEST HAM! INCREDIBLE!



West Ham 1-1 Manchester City. pic.twitter.com/mO1BlwZdHQ — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 14, 2026

Ευθύνη στο γκολ του Μαυροπάνου έχει πάντως και ο τερματοφύλακας της Σίτι.