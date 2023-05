Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Νάπολι και της Ίντερ βρίσκεται ο Ντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Στουτγκάρδης, τραβώντας αρκετά βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων πάνω του.

Τη φετινή σεζόν ο διεθνής Έλληνας αμυντικός έχει 30 συμμετοχές, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε 2.481 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Μαυροπάνος έχει συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα μέχρι το 2025, ενώ η ρήτρα για την αποδέσμευσή του φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, ο Έλληνας αμυντικός αρέσει σε Νάπολι και Ίντερ, με τις δύο ομάδες να αναμένεται να προχωρήσουν σε σημαντική ενίσχυση της άμυνας τους το φετινό καλοκαίρι.

#Napoli and #Inter scouts have monitored #Stuttgart’s centre-back Konstantinos #Mavropanos in the last months. #transfers