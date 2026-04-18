Αθλητικά

Ο Ντοκ Ρίβερς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τους πάγκους: Θα με εξέπληττε αν προπονούσα άλλο ένα παιχνίδι

Τίτλους τέλους σε μία σπουδαία προπονητική καριέρα έβαλε ο Αμερικανός προπονητής
Ο Ντοκ Ρίβερς
Ο Ντοκ Ρίβερς σε παιχνίδι των Μπακς/ Mandatory Credit: Troy Wayrynen-Imagn Images

Το τέλος της προπονητικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ντοκ Ρίβερς, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Μπακς.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ντοκ Ρίβερς στο “The Ringer”, θα του προκαλούσε εντύπωση αν προπονούσε ξανά σε παιχνίδι.

“Συναντηθήκαμε επτά εβδομάδες πριν με τους Μπακς και είχαμε ένα σπουδαίο μίτινγκ. Με ρώτησαν τι ήθελα να κάνω. Ένας από τους ιδιοκτήτες είπε ότι το ένα πλάνο είναι ‘αν κάνουμε αυτό, μπορείς να μείνεις για 1-2 χρόνια’ και είπα ‘ωχ όχι, όχι’. Είπα στους προπονητές μου ότι έχω τελειώσει. Αγαπώ την προπονητική. Είχα μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Είχα πολύ περισσότερα πάνω απ’ότι κάτω, αλλά στο τέλος της ημέρας έχω δώσει 40, 47 χρόνια σερί. Και ήθελα ένα διάλειμμα. Για τα εγγόνια μου και γενικά για τη ζωή. Αλλά αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου πω ότι νομίζω ήταν η ώρα, οπότε θα με εξέπληττε αν προπονούσα άλλο ένα παιχνίδι”, τόνισε ο πολύπειρος προπονητής

Ο τελευταίος σταθμός, λοιπόν, της προπονητικής καριέρας του Ντοκ Ρίβερς ήταν οι Μιλγουόκι Μπακς, τους οποίους ανέλαβε το 2024.

Ο Αμερικανός προπονητής έχει διαγράψει σπουδαία καριέρα στους πάγκους του NBA, καθοδηγώντας ακόμα τους Ορλάντο Μάτζικ (1999-2003), τους Μπόστον Σέλτικς (2004-13), τους Λος Άντζελες Κλίπερς (2013-20) και τους Φιλαντέλφια Σίξερς (2020-23).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
75
65
61
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo