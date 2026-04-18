Ο Ντοκ Ρίβερς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τους πάγκους: Θα με εξέπληττε αν προπονούσα άλλο ένα παιχνίδι

Το τέλος της προπονητικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ντοκ Ρίβερς, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Μπακς.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ντοκ Ρίβερς στο “The Ringer”, θα του προκαλούσε εντύπωση αν προπονούσε ξανά σε παιχνίδι.

“Συναντηθήκαμε επτά εβδομάδες πριν με τους Μπακς και είχαμε ένα σπουδαίο μίτινγκ. Με ρώτησαν τι ήθελα να κάνω. Ένας από τους ιδιοκτήτες είπε ότι το ένα πλάνο είναι ‘αν κάνουμε αυτό, μπορείς να μείνεις για 1-2 χρόνια’ και είπα ‘ωχ όχι, όχι’. Είπα στους προπονητές μου ότι έχω τελειώσει. Αγαπώ την προπονητική. Είχα μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Είχα πολύ περισσότερα πάνω απ’ότι κάτω, αλλά στο τέλος της ημέρας έχω δώσει 40, 47 χρόνια σερί. Και ήθελα ένα διάλειμμα. Για τα εγγόνια μου και γενικά για τη ζωή. Αλλά αυτή τη στιγμή, μπορώ να σου πω ότι νομίζω ήταν η ώρα, οπότε θα με εξέπληττε αν προπονούσα άλλο ένα παιχνίδι”, τόνισε ο πολύπειρος προπονητής

“I think it was time.”@BillSimmons asks Doc Rivers if he believes he’s done with coaching after stepping down as head coach of the Bucks. pic.twitter.com/NzjkAZ2VPU — The Ringer (@ringer) April 17, 2026

Ο τελευταίος σταθμός, λοιπόν, της προπονητικής καριέρας του Ντοκ Ρίβερς ήταν οι Μιλγουόκι Μπακς, τους οποίους ανέλαβε το 2024.

Ο Αμερικανός προπονητής έχει διαγράψει σπουδαία καριέρα στους πάγκους του NBA, καθοδηγώντας ακόμα τους Ορλάντο Μάτζικ (1999-2003), τους Μπόστον Σέλτικς (2004-13), τους Λος Άντζελες Κλίπερς (2013-20) και τους Φιλαντέλφια Σίξερς (2020-23).