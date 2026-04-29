O Ντομαγκόι Βίντα και επίσημα για ακόμα έναν χρόνο στην ΑΕΚ

Τη φανέλα της ΑΕΚ για τουλάχιστον ακόμα έναν χρόνο θα φοράει ο Ντομαγκόι Βίντα. Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον πολύπειρο Κροάτη αμυντικό μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα συνεχίζουν μαζί για ακόμα έναν χρόνο και όλα δείχνουν ότι ο 37χρονος Κροάτης στόπερ θα κλείσει την καριέρα του στην Ένωση.

“Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ σήμερα, γιατί είσαι ένας από τους πυλώνες τις ομάδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν εδώ, έδειξες το πάθος σου, την αφοσίωσή σου και έδειξες επίσης τις αξίες σου, όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος”, ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στον Βίντα μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου.

“Και ξέρεις, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν χρειαζόμαστε μόνο καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που σέβονται την ιστορία μας, που έχουν μαχητικό πνεύμα και που διαθέτουν την κατάλληλη σχετική κουλτούρα. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας από τους “εκλεκτούς”, δηλαδή ένας από τους αρχηγούς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη στιγμή. Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει”, πρόσθεσε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ.

Ο Κροάτης στόπερ απάντησε: “Eυχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που θα μείνω στην μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ, έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια και προτιμώ να μιλάω στο γήπεδο. Θα είμαι σύντομος και θα πω ευχαριστώ για όλα. Ξέρετε ότι θα δώσω τα πάντα, ό,τι μπορώ για τον σύλλογο και την ομάδα μέσα στο γήπεδο, στα αποδυτήρια και στην Αθήνα”.

“Ο Ντομαγκόι Βίντα έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και θα συνεχίσει για ένα ακόμα χρόνο στην ΑΕΚάρα μας!”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.