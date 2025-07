Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι ανακοινώθηκε από την Κοπεγχάγη

Ο ΠΑΟΚ και η Κοπεγχάγη ανακοίνωσαν ταυτόχρονα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντόμινικ Κοτάρσκι, με τον 25χρονο Κροάτη τερματοφύλακα να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Δανίας.

Ο Κοτάρσκι αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ μετά από μια εξαιρετική πορεία με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, καταγράφοντας 139 συμμετοχές και κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 49 αναμετρήσεις. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας το 2024, αποτελώντας βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής των «ασπρόμαυρων».

Η συμφωνία με την Κοπεγχάγη περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης υπέρ του ΠΑΟΚ, κάτι που διασφαλίζει μελλοντικά οικονομικά οφέλη για τον ελληνικό σύλλογο σε περίπτωση μεταγραφής του Κροάτη σε άλλη ομάδα.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη με ποσοστό μεταπώλησης.

Τρία χρόνια, 139 παιχνίδια, 49 clean sheets, αμέτρητες στιγμές, κομβικές επεμβάσεις, πρωταθλητής Ελλάδας.

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι ήρθε το καλοκαίρι του 2022 ως ένας νέος, φέρελπις τερματοφύλακας και φεύγει ως πρωταθλητής και διεθνής.

Ντομ, σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της καριέρας σου»

