Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γερμανού δημοσιογράφου, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι έχει μπει στο “στόχαστρο” της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν την Μπάγερν Μονάχου και “τιτίβισε” πως ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι στη λίστα των Βαυαρών, προκειμένου να πλαισιώσει τους υπόλοιπους τερματοφύλακες του ρόστερ.

Ο Πλέτενμπεργκ δεν κάνει λόγο για πρόταση, αλλά σημειώνει ότι πολλοί μέσα στην Μπάγερν έχουν πολύ καλή άποψη για τον 23χρονο Κροάτη τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, ο 22χρονος, Μαμαρντασβίλι είναι επίσης μία από τις περιπτώσεις, που εξετάζουν οι Βαυαροί για τα γκολπόστ, την ώρα, που δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση στην ομάδα για το μέλλον των Νιούμπελ και Ζόμερ.

Excl. Dominik #Kotarski: The 23 y/o from PAOK Saloniki is a new player on the list of FC Bayern!



➡️ Some bosses have a very high opinion about him

➡️ Internal discussions ongoing

➡️ One of many new goalkeeper options next to Mamardashvili.



Still no final decision about…