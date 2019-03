Ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον «Μέγα Αλέξανδρο»

Ο «Μέγας Αλέξανδρος» του χόκεϊ, μαζί με την ομάδα του επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο και συνάντησαν τον Ντόναλντ Τραμπ για να δεχθούν τα συγχαρητήρια του Προέδρου για την κατάκτηση του Stanley Cup.

Ήταν ο πρώτος τους τίτλος και ο Ρώσος παίκτης δεν άφηνε από τα μάτια του το Κύπελλο. Ο Άλεξ Οβέτσκιν έγινε και MVP των playoff και η χαρά του ήταν διπλή.

The Stanley Cup and the Caps with President Trump in the Oval Office.

What a picture! https://t.co/lKwBz3F1YL

