Ο ΟΦΗ έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μετά από 19 χρόνια

Οι Κρητικοί έβαλαν stop στην «κυριαρχία» του «Big4»
Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγυρίζουν με το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μετά τη νίκη του με 3-2 επί του ΠΑΟΚ και έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που σηκώνει το τρόπαιο, μετά την ΑΕΛ Novibet το 2007.

Ακολούθησαν 18 κατακτήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από το “Big4” του ελληνικού ποδοσφαίρου, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να “μονοπωλούν” τη διοργάνωση, μέχρι να έρθει ο ΟΦΗ φέτος και να βάλει τέλος στην “κυριαρχία” τους.

Αυτό ήταν το πρώτο τρόπαιο για τον ΟΦΗ στον 21ο αιώνα, ενώ είχε προηγηθεί κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1987, όταν και οι Κρητικοί έγραψαν για πρώτη φορά τη δική τους ιστορία στη διοργάνωση.

Οι τροπαιούχοι του 21ου αιώνα

2000 : ΑΕΚ

2001 : ΠΑΟΚ

2002 : ΑΕΚ

2003 : ΠΑΟΚ

2004 : Παναθηναϊκός

2005 : Ολυμπιακός

2006 : Ολυμπιακός

2007 : ΑΕΛ Novibet

2008 : Ολυμπιακός

2009 : Ολυμπιακός

2010 : Παναθηναϊκός

2011 : ΑΕΚ

2012 : Ολυμπιακός

2013 : Ολυμπιακός

2014 : Παναθηναϊκός

2015 : Ολυμπιακός

2016 : ΑΕΚ

2017 : ΠΑΟΚ

2018 : ΠΑΟΚ

2019 : ΠΑΟΚ

2020 : Ολυμπιακός

2021 : ΠΑΟΚ

2022 : Παναθηναϊκός

2023: ΑΕΚ

2024: Παναθηναϊκός

2025: Ολυμπιακός

2026: ΟΦΗ

