Ο ΟΦΗ παρουσίασε τις νέες φανέλες με Κύπελλο και Super Cup και ο Κόντης ζήτησε τουλάχιστον 15.000 οπαδούς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Σε γιορτινό κλίμα και παρουσία περίπου 2.000 οπαδών στο “Γεντί Κουλέ”, ο ΟΦΗ έκανε το βράδυ της Δευτέρας (17.08.2026) τα αποκαλυπτήρια των νέων του εμφανίσεων της ομάδας για τη σεζόν 2026.2027, σε μια βραδιά όπου τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup έκλεψαν την παράσταση.

Ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Θανάσης Ανδρούτσος πάτησαν τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του ΟΦΗ και αποθεώθηκαν. Οι δύο ποδοσφαιριστές έφεραν στο γήπεδο τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, προκαλώντας έκρηξη χαράς στους οπαδούς.

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Ιδιαίτερα θερμό ήταν το χειροκρότημα που εισέπραξε από τον κόσμο, ο προπονητής των επιτυχιών της ομάδας, Χρήστος Κόντης. Ο Έλληνας τεχνικός βρήκε την ιδανική ευκαιρία για να απευθυνθεί απευθείας στους φίλους του συλλόγου.

ΦΩΤΟ EUROKINISSI

ΦΩΤΟ EUROKINISSI

ΦΩΤΟ EUROKINISSI

ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο προπονητής των Κρητικών ζήτησε τη δυναμική παρουσία του κόσμου στις κερκίδες ενόψει του σπουδαίου παιχνιδιού της Πέμπτης με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για τα playoffs του Europa League.

ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Θέλοντας να δώσει το σύνθημα για την ευρωπαϊκή πρόκληση, ο τεχνικός του ΟΦΗ απηύθυνε ένα σύντομο μήνυμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: “Θέλω να δω τουλάχιστον 15.000 οπαδούς στο γήπεδο την Πέμπτη”.