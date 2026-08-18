Αθλητικά

Ο ΟΦΗ παρουσίασε τις νέες φανέλες με Κύπελλο και Super Cup και ο Κόντης ζήτησε τουλάχιστον 15.000 οπαδούς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Το “Γεντί Κουλέ” έβαλε τα γιορτινά του το βράδυ της Δευτέρας (17.08.2026) για τους θριαμβευτές του Super Cup
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε γιορτινό κλίμα και παρουσία περίπου 2.000 οπαδών στο “Γεντί Κουλέ”, ο ΟΦΗ έκανε το βράδυ της Δευτέρας (17.08.2026) τα αποκαλυπτήρια των νέων του εμφανίσεων της ομάδας για τη σεζόν 2026.2027, σε μια βραδιά όπου τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup έκλεψαν την παράσταση.

Ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Θανάσης Ανδρούτσος πάτησαν τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του ΟΦΗ και αποθεώθηκαν. Οι δύο ποδοσφαιριστές έφεραν στο γήπεδο τα τρόπαια του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, προκαλώντας έκρηξη χαράς στους οπαδούς.

Ιδιαίτερα θερμό ήταν το χειροκρότημα που εισέπραξε από τον κόσμο, ο προπονητής των επιτυχιών της ομάδας, Χρήστος Κόντης. Ο Έλληνας τεχνικός βρήκε την ιδανική ευκαιρία για να απευθυνθεί απευθείας στους φίλους του συλλόγου.

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÕ ÏÖÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÊÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÊÁÉ ÔÏÕ SUPER CUP (ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÑÁÐÁÍÇÓ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÕ ÏÖÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÊÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÊÁÉ ÔÏÕ SUPER CUP (ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÑÁÐÁÍÇÓ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÕ ÏÖÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÊÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÊÁÉ ÔÏÕ SUPER CUP (ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÑÁÐÁÍÇÓ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÕ ÏÖÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÊÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÊÁÉ ÔÏÕ SUPER CUP (ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÑÁÐÁÍÇÓ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο προπονητής των Κρητικών ζήτησε τη δυναμική παρουσία του κόσμου στις κερκίδες ενόψει του σπουδαίου παιχνιδιού της Πέμπτης με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για τα playoffs του Europa League.

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ ÏÌÁÄÁÓ ÔÏÕ ÏÖÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÊÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÕÐÅËËÏÕ ÅËËÁÄÏÓ ÊÁÉ ÔÏÕ SUPER CUP (ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÑÁÐÁÍÇÓ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Θέλοντας να δώσει το σύνθημα για την ευρωπαϊκή πρόκληση, ο τεχνικός του ΟΦΗ απηύθυνε ένα σύντομο μήνυμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: “Θέλω να δω τουλάχιστον 15.000 οπαδούς στο γήπεδο την Πέμπτη”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
126
101
100
78
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει κατά ριπάς με την Μπενφίκα – Τα πρωτοσέλιδα στην Πορτογαλία και ο καθησυχαστικός Μάρκο Σίλβα
Ο Έλληνας επιθετικός εντυπωσιάζει με την απόδοσή του στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά ο προπονητής της Μπενφίκα δεν ανησυχεί για τις μετεγγραφικά "σενάρια"
ΦΩΤΟ gettyimages
Newsit logo
Newsit logo