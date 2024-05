Ο Ολιβιέ Ζιρού ανακοινώθηκε από τους Λος Άντζελες FC

Ο Ολιβιέ Ζιρού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αμερική και συγκεκριμένα τους Λος Άντζελες FC, με τον Γάλλο επιθετικό να ανακοινώνεται από τον σύλλογο του MLS.

Ο Ολιβιέ Ζιρού θα είναι κάτοικος Αμερικής το προσεχές διάστημα, καθώς ο έμπειρος επιθετικός ανακοινώθηκε από τους Λος Άντζελες FC, ομάδα του MLS.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής είχε συμβόλαιο έως το τέλος του 2024 με την Μίλαν, με τον ίδιο να έχει γνωστοποιήσει πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την ομάδα, ωστόσο δεν άργησε πολύ προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτός δεν θα είναι άλλος από τους Λος Άντζελες FC, με την ομάδα της Καλιφόρνια να γνωστοποιεί την απόκτηση του.

“Let’s go Black & Gold”



First look at Olivier Giroud in pic.twitter.com/Yd7I2sWBKh