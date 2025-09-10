Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μίλισιτς και Αργυρίου

Η ενίσχυση του Ολυμπιακού Β’ συνεχίζεται, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της Super League 2.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση των Αμάρ Μίλισιτς και Άγγελου Αργυρίου, οι οποίοι θα αγωνιστούν με τη δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Η ανακοίνωση για Αργυρίου

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Άγγελου Αργυρίου.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 2003 και αγωνίζεται στο δεξιό άκρο της άμυνας, αλλά και της μεσαίας γραμμής.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Ακαδημία του Πανιωνίου και το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της Super League 2 για δύο σεζόν. Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή στον Ατρόμητο και τον Ιανουάριο του 2025 συνέχισε την καριέρα του στον Asteras Aktor απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας στον σύλλογο.

Άγγελε καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

Η ανακοίνωση για Μίλισιτς

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αμάρ Μίλισιτς.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός γεννημένος στο Βέλγιο στις 30 Ιανουαρίου 2007 ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Beerschot και από το 2019 αγωνιζόταν στην Ακαδημία της Anderlecht, απ’ όπου και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με την U15 του Βελγίου.

Αμάρ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!