Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα με σκοπό να ενισχύσει την ομάδα Β’ στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο 23χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ αγωνιζόταν με τη φανέλα του Βόλου τη φετινή σεζόν και έκανε συνολικά 9 συμμετοχές με τη θεσσαλική ομάδα με δύο γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι πέντε από τις εννέα συμμετοχές είναι στη Super League.

Η ανακοίνωσή της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα. Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Σεβίλλης, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα.

Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Μαρίτιμο και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Νουμάνθια. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην Ίμπιζα. Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας.

Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».