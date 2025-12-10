Συμβαίνει τώρα:
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μόντε Μόρις

Επίσημα παίκτης των Πειραιωτών ο Αμερικανός γκαρντ
Μόντε Μόρρις
Ο Μόντε Μόρρις με τα «ερυθρόλευκα»

Ο Μόντε Μόρις είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, μιας και οι Πειραιώτες με ανακοίνωσή τους παρουσίασαν τον Αμερικανό γκαρντ, που θα καλύψει το πρόβλημα στη γραμμή των γκαρντ της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός κάλυψε το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς με τον Μόντε Μόρις που έχει συνολικά 426 παιχνίδια καριέρας στο NBA και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και τη Euroleague.

Η άφιξη του Αμερικανού είναι προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο (13/12/25), χωρίς ακόμα να είναι γνωστή η ώρα άφιξής του.

Η ανακοίνωση για τον Μόντε Μόρις από τον Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris
Γεννήθηκε: 27/06/1995
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88 μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες
• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)
• 2017–2022 Denver Nuggets
• 2022–2023 Washington Wizards
• 2023–2024 Detroit Pistons
• 2023-2024 Minnesota Timberwolves
• 2024–2025 Phoenix Suns
• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA: Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

