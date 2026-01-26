Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από το Βόλο

Ο Παναγιώτης Σαντής είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και παρουσιάστηκε ως νέος παίκτης της ακαδημίας των “ερυθρόλευκων”.

Ο 19χρονος αρχηγός της ομάδας κάτω των 19 ετών του Βόλου, αποτελεί μία επένδυση για το μέλλον του Ολυμπιακού, ο οποίος και επισημοποίησε τη μετεγγραφή του Παναγιώτη Σαντή, μετά και την υπογραφή του συμβολαίου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο ΝΠΣ. Ο νεαρός επιθετικός είναι γεννημένος στις 21 Φεβρουαρίου 2007 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Διγενή Λακκώµατος.

Το 2024 αποκτήθηκε από τον Βόλο ΝΠΣ, με τον οποίο τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, σε ηλικία 18 ετών, έχοντας μία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και μία στο κύπελλο Ελλάδας, όπου και σημείωσε ένα γκολ.

Παναγιώτη καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!