Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Ρέμο Φρόιλερ, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την ανακοίνωση του Ελβετού μέσου.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια, ο 34χρονος άσος έφτασε στην Αθήνα από το Σάββατο (15.08.2026) πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό, με ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

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Ο Ρέμο Φρόιλερ θα προπονηθεί σήμερα κιόλας για πρώτη φορά με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας κάνει μόνος του προπονήσεις μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Ελβετία στο Μουντιάλ, όπου ήταν βασικό μέλος της εθνικής του ομάδας.

Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα της Μπολόνια ο 34χρονος μέσος είχε αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια της, 29 ματς στο ιταλικό πρωτάθλημα, δέκα στο Europa League και ένα στο Κύπελλο Ιταλίας, έχοντας σκοράρει και ένα γκολ.

Συνολικά στο ιταλικό πρωτάθλημα ο Φρόιλερ είχε συμμετοχές σε περισσότερα από 300 ματς έχοντας σκοράρει 21 φορές, ενώ είχε στο ενεργητικό του και 21 ασίστ.

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Η σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ. Γεννημένος στις 15 Απριλίου 1992, προέρχεται από τη Bologna, με την οποία την τελευταία τριετία πραγματοποίησε 123 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 40 τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Το 2022-2023 αγωνίστηκε στη Nottingham Forest (33 συμμετοχές), ενώ από το 2016 μέχρι το 2022 έκανε 260 παιχνίδια στην Atalanta, με απολογισμό 21 γκολ και 23 ασίστ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Winterthur, συνέχισε στην GC Zurich U21 και ακολούθησε η Grasshoppers, η πρώτη ομάδα της Winterthur και η Luzern.

Ο Φρόιλερ μετρά 301 συμμετοχές στη Serie A, 28 στο Champions League, 24 στο Europa League και 28 στην Premier League. Με την εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει αγωνιστεί 94 φορές και έχει πετύχει 11 γκολ.

Ρέμο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό!