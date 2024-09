Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Εβάν Φουρνιέ

O Oλυμπιακός ανακοίνωσε τον Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο να είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των «ερυθρόλευκων» για την επόμενη διετία.

Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Εβάν Φουρνιέ, με τον 31χρονο μπασκετμπολίστα να γίνεται κάτοικος Πειραιά. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι είπαν ναι στα θέλω του Γάλλου, με αποτέλεσμα ο ίδιος να πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Πρόκειται φυσικά για μια τεράστια μεταγραφή για τους «ερυθρόλευκους» οι οποίοι προσθέτουν στο δυναμικό τους ένα παίκτη με τεράστια εμπειρία τόσο από το ΝΒΑ, όσο και από το εθνικό επίπεδο, καθώς αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια, βασικό γρανάζι στην εθνική Γαλλίας. Ο Φουρνιέ θα αγωνιστεί 2 χρόνια στον Ολυμπιακό και θα πάρει συνολικά 4,5 εκατομμύρια, χωρίς τα bonus.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος διεθνής υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 19/11/1992

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.98μ.

Θέση: Shooting guard / Small forward

Προηγούμενες ομάδες

JSF Nanterre (2009–2010)

Poitiers Basket 86 (2010–2012)

Denver Nuggets (2012–2014)

Orlando Magic (2014–2021)

Boston Celtics (2021)

New York Knicks (2021–2024)

Detroit Pistons (2024)

Οι περσινοί αριθμοί του…

Την περσινή σεζόν, με την φανέλα των Πίστονς, σε 29 αγώνες είχε μέσο όρο 18.7 λεπτά συμμετοχής, 7.2 πόντους, 2.7 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εθνική Γαλλίας

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020, 2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2014, 2019)

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2022)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2015)

Χάλκινο μετάλλιο με την U20 στο Ευρωμπάσκετ (2011)

Ασημένιο μετάλλιο με την U18 στο Ευρωμπάσκετ (2009)

Ατομικές

Καλύτερος νέος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012).

Πιο βελτιωμένος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012)