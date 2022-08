Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε, με τους “ερυθρόλευκους” να ανακοινώνουν τη συμφωνία τους με τον Αμερικανό εξτρέμ.

Ο Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε βρίσκεται στην Ελλάδα από την Παρασκευή (12.08) πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό (δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Μαρσέιγ, ενώ υπάρχει στη συνέχεια οψιόν για τριετές συμβόλαιο).

Ο 21χρονος Αμερικανός μεσοεπιθετικός αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Κάρλος Κορμπεράν και να συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, για τις αναμετρήσεις με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα προκριματικά του Europa League.

Ο Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε στα «ερυθρόλευκα»! / @konradjr in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪️

