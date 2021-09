Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα είναι ο Μαμαντού Κανέ με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Νέφτσι Μπακού.

Μία ακόμα μετεγγραφή ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαμαντού Κανέ από την Νέφτσι Μπακού ως το 2025. Ο 24χρονος μέσος πάντως, αναμένεται να μείνει δανεικός για μία χρονιά στους Αζέρους.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μαμαντού Κανέ μέχρι το 2025. Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου του 1997 στο Κονάρκι της Γουϊνέας, ο διεθνής μέσος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Σατελάιτ, ομάδα στην οποία έμεινε από το 2014 έως το 2016. Στην πατρίδα του παρέμεινε μέχρι το τέλος του 2018 αγωνιζόμενος αρχικά στην Καλούμ (2016-17) και στη συνέχεια στη Γκανγκάν (2017-18).

Τον Ιανουάριο του 2019 πήρε μεταγραφή στη Νέφτσι Μπακού. Με τον σύλλογο από το Αζερμπαϊτζάν έχει 71 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μία φορά. Ο Κανέ έχει αγωνιστεί 7 φορές στην U20 της Γουϊνέας, ενώ τον Νοέμβριο του 2020 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Συνολικά έχει 4 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος, έχοντας σκοράρει και μία φορά.

