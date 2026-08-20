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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Νίκο Πλώτα

Οι Πειραιώτες έκαναν δικό τους τον καλύτερο νεαρό Έλληνα αθλητή του περσινού πρωταθλήματος
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Νίκο Πλώτα
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Την απόκτηση του Νίκου Πλώτα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ του, αποκτώντας τον 22χρονο Νίκο Πλώτα.

Ο Έλληνας γκαρντ αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Προμηθέα, με τον οποίο πέρυσι μέτρησε μέσο όρο 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Την περασμένη σεζόν, αναδείχθηκε, μάλιστα, ο καλύτερος νεαρός παίκτης του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 12/06/2004
Υπηκοότητα: Ελλάδα
Ύψος: 1.95μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.

Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL (2025-26)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν 2025-26 σε σύνολο 23 αγώνων στην Stoiximan GBL είχε μέσο όρο 18.1 λεπτά, 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα”.

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