Ο Παπ Αμπού Σισέ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να αποχαιρετούν τον Αφρικανό αμυντικό.

Ο Παπ Αμπού Σισέ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ύστερα από έξι χρόνια. Ο Αφρικανός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Αδάνα Ντεμίρσπορ.

Με μία ανάρτηση τους στα social media, οι Πειραιώτες αποχαιρέτησαν τον Σισέ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Παπέ Σισέ σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @cissepapeabou! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #ThankYou #PapeCisse pic.twitter.com/G3Ure8eU9j