Έφτασε στο +11 από την ΑΕΚ, μετά και την ήττα της Ένωσης από τον ΟΦΗ. Ο Ολυμπιακός “βαδίζει” προς την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος και έχει μια περίοπτη θέση ανάμεσα στους πρωτοπόρους των πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Το +11 του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ τοποθετείται αυτή τη στιγμή στις μεγαλύτερες διαφορές πρωτοπόρου από τον δεύτερο της βαθμολογίας, στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για την πέμπτη μεγαλύτερη επίδοση, πίσω από Σάλτσμπουργκ (+14), Παρί Σεν Ζερμέν (+13), Ζρίνσκι (+12) και Νιου Σεντς (+12).

Μετά τους “ερυθρόλευκους” ακολουθεί η Κλουζ (+10), που αποτελεί την τελευταία ομάδα με διψήφια διαφορά πριν τις γιορτές.

↔️ European league leaders with the biggest point gap to second place:



🇦🇹 Red Bull Salzburg (14 points)

🇫🇷 PSG (13)

🇧🇦 Zrinjski Mostar (12)

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 TNS (12)

🇬🇷 Olympiacos (11)

🇷🇴 Cluj (10)

🇩🇪 Bayern (9)

🇹🇷 Trabzonspor (9)

🇸🇲 Tre Penne (9) pic.twitter.com/3kMAzVdgLT